واشنطن: تحرير الأمريكيين المحتجزين في إيران غير مرتبط بالمحادثات النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الجهود المبذولة لإعادة الأمريكيين المحتجزين ظلما في إيران إلى بلادهم لا ترتبط بالجهود المبذولة لكبح نشاط طهران النووي.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن بلينكن أوضح، في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، أن خطوات إيران الإيجابية تجاه إطلاق سراح الأمريكيين المسجونين لا تؤثر على اعتراضات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الإجراءات التعسفية الأخرى لطهران".

وقال بلينكين: "لم يتغير شيء بخصوص نهجنا العام تجاه إيران"، وتابع "لقد كنا واضحين أن إيران يجب أن تهديء من التصعيد لخلق مساحة للدبلوماسية المستقبلية .. هذا التطور وهو نقل معتقلينا من السجن إلى أماكن الاحتجاز، لا يرتبط بأي جانب آخر من سياستنا تجاه إيران، إنه أمر يتعلق ببساطة بشعبنا".



كانت إدارة بايدن قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه تم إطلاق سراح خمسة أمريكيين مسجونين في إيران ووضعهم رهن الإقامة الجبرية كجزء من المفاوضات نحو عودتهم النهائية إلى الولايات المتحدة.