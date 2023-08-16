مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع قانون موازنة 2023

أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأربعاء مشروع قانون موازنة2023، ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة، إلى تعاون الجميع لتستقيم الدولة.

ووفقا لبيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس الوزراء اللبناني، فقد أعلن وزير الاعلام زياد مكاري ان المجلس أقر أيضا "مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، كما أقر مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية من احتياطي موازنة 2023".

ونقل مكاري عن ميقاتي قوله في مستهل الجلسة إن "الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الأمنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها، لا حل إلا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص".

وتابع ميقاتي: "لقد أعددنا الكثير من المشاريع الإصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى أن يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غداً إلى إقرارها، بعدما قدّمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها".

وفيما يتعلق بتقرير التدقيق الجنائي، أعلن ميقاتي أنه لاحظ خلال قراءته للتقرير أن "قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964ينبغي إعادة النظر فيه، ومن هذا المنطلق أنا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع فوراً في السرايا لإعطائها التوجّه اللازم قبل بدء عملها".

وتابع ميقاتي: "خلال ولاية حكومتنا تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالأصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على إصلاح هذه الشوائب فوراً".

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد بدأ بدراسة مشروع قانون الموازنة في 24 يوليو الماضي لدراستها وإقرارها وإحالتها إلى المجلس النيابي.