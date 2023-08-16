رئيس كتلة حزب اليسار الألماني يستقيل من منصبه

أعلن رئيس كتلة حزب اليسار الألماني ديتمار بارتش تخليه عن مهام منصبه.

وذكر بارتش في خطاب بعث به إلى كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح مرة أخرى في انتخابات الرئاسة التنفيذية المزمع إجراؤها في الرابع من سبتمبر المقبل.

وأعرب رئيسا الحزب يانينه فيسلر ومارتين شيرديفان عن أسفهما لاستقالة بارتش، ووجها الشكر إليه في بيان.

وكتب رئيسا الحزب في البيان أن بارتش - 65 عاما، واحد من أشهر وجوه اليسار "وصوت عالٍ معبر عن شرق ألمانيا دعما للعدالة الاجتماعية ومكافحة فقر الأطفال" ،مشيرين إلى أنه تولى المسؤولية عن الحزب في مواقف صعبة.

وأعرب رئيسا الحزب عن احترامهما لدوافع بارتش: "نعرف أننا لدينا من خلاله حليف في النضال من أجل يسار قوي ومتحد"، وفي الوقت نفسه أكدا أن بارتش بدا متفائلا في بيانه بشأن استقالته من رئاسة الكتلة.

كان بارتش أعلن في وقت سابق أنه لن يترشح مجددا لمنصب رئيس الكتلة الذي يشغله منذ ثمانية أعوام.