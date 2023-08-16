«إكس» لن تسمح للمعلنين بالترويج لحساباتهم لجذب متابعين جدد

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ذكر موقع "إكسيوس" Axios أن منصة "إكس" X - تويتر سابقًا- لن تسمح للمعلنين بالترويج لحساباتهم ضمن الجدول الزمني للمنصة لجذب متابعين جدد.

وتدر تلك النوعية من الإعلانات أكثر من 100 مليون دولار سنويًا من الإيرادات العالمية للمنصة، وفقًا لما قاله مصدر مطلع على أعمال الشركة لأكسيوس Axios.

يشار إلى أن ترويج الحسابات يعد واحدا من أقدم تنسيقات الإعلانات المقدمة على المنصة، وتظهر الإعلانات كمشاركات نصية ضمن الجدول الزمني للمنصة وتتضمن زر «اتبع» للحساب الذي يروج لها.

ويأتي التغيير كجزء من جهد أكبر لتحسين تجربة إكس X من خلال تحديد أولويات تنسيقات المحتوى.