مقتل شاب فلسطيني في هجوم لمستوطنين إسرائيليين على قرية بالضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس استشهاد شخص واحد على الأقل بعد هجوم نفذه عشرات المستوطنين الإسرائيليين على قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن حوالي 50 مستوطنا ملثما اقتحموا قرية جيت الفلسطينية وأضرموا النار في ما لا يقل عن أربعة منازل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 22 عاما استشهد إثر إصابته برصاصة في الصدر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن الجيش يحقق في الحادثة، مضيفا أن قوات الأمن قد اعتقلت مستوطنا إسرائيليا.

وتابع هاجاري أن "الجيش الإسرائيلي يدين هذه الأحداث والمشاغبين الذين يلحقون الضرر بالأمن والقانون والنظام، ويشغلون الجيش وقوات الأمن عن مهمتهم الأساسية المتمثلة في إحباط الإرهاب وحماية أمن السكان".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعامل بجدية مع الهجوم.

وأضاف البيان: "سيجري القبض على المسؤولين عن أي عمل إجرامي وتقديمهم للعدالة".

وتدهورت الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بشكل ملحوظ منذ بداية الصراع الحالي في غزة، الذي بدأ بعد هجمات 7 أكتوبر الماضي التي نفذتها حركة حماس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد استشهد أكثر من 600 فلسطيني في الضفة الغربية في عمليات عسكرية إسرائيلية، أو مواجهات، أو نتيجة هجمات نفذوها منذ ذلك الحين.

كما شهدت أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين تصاعدا ملحوظا منذ 7 أكتوبر الماضي.