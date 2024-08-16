تحرير 15 محضرا وإعدام مواد غذائية في حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

أعلنت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن قيام إدارة الطب الوقائي تحت قيادة الدكتورة أمنية حسن بحملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق في مدينة بني سويف، تحت إشراف الدكتور ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية.

أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا بسبب تدني مستوى النظافة وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إعدام 40 كجم من الأغذية التالفة، بما في ذلك الشيبسي والمقرمشات من بقايا المصانع التي تم ضبطها خلال الحملة، والتي شملت المرور على 10 منشآت غذائية وسوق محي الدين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد.

تأتي هذه الحملة ضمن توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لمكافحة الغش التجاري وحماية صحة وسلامة المواطنين، كجزء من خطة المحافظة لضبط ومراقبة الأسواق.