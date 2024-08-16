لماذا يجب على الحوامل الحذر من مستحضرات التجميل؟ دراسة تكشف عن المخاطر الصحية

تستخدم السيدات مستحضرات التجميل كجزء من روتينهن اليومي، لكن دراسة جديدة أظهرت أن هذه العادة قد تشكل خطراً أثناء الحمل، حيث أشارت الدراسة إلى أن بعض المواد الكيميائية في مستحضرات التجميل قد تؤثر على صحة الجنين، مما يستدعي الحذر.

ووفقاً لموقع ميديكال إكسبرس، أجرى فريق من جامعة نورث إيسترن الأمريكية دراسة على أكثر من 1000 سيدة حامل لتقييم تأثير مستحضرات التجميل على صحتهن وصحة الجنين.

وكشفت التحاليل عن وجود 12 نوعا من مواد الفينول والباريبان في عينات البول، مما يدل على تراكم هذه المواد في الدم.

وتنتج هذه المواد عن استخدام المكياج وكريمات الحماية من الشمس ومستحضرات تنظيف الجسم.

وأوضحت الدراسة أن هذه المواد تساهم في زيادة ضغط الدم لدى الحوامل بنسبة 57%، مما يمكن أن يقلل من كمية الأوكسجين والمواد الغذائية التي تصل إلى الجنين.

نتيجة لذلك، قد يتعرض الجنين لولادة مبكرة أو يكون بوزن قليل، كما قد تزيد احتمالية إصابة الأم بسكري ما بعد الولادة أو بعض أمراض القلب.

وذكرت الدراسة أيضا أن هناك مستحضرات تجميل خالية من الباريبان، وهي أقل خطرا ويمكن التعرف عليها من خلال ملصقات العلبة.