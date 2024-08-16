الأب بطرس دانيال يشيد بملف بناء الكنائس في عهد الرئيس السيسي: أشعر بتقدير وطني

أشاد الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، بالتطور الكبير في ملف بناء الكنائس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: «على صعيد ملف بناء الكنائس، الفترة الحالية جميلة بالفعل في ظل قيادة الرئيس السيسي».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «نظرة» مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الخميس، أن ترميم أو إصلاح أي شيء داخل الكنيسة، لا سيما في الصعيد؛ كان يتطلب في الماضي «إذن ويمثل مشكلة وصعوبة كبيرة».

وأكد أنه شهد بنفسه، خلال حضور أكثر من افتتاح للمدن الجديدة، حرص الرئيس السيسي على توفير الكنائس، قائلا:« تشرفت بحضور أكثر من مناسبة للرئيس السيسي في افتتاح المدن الجديدة، وعندما كان يقدم العرض ويقال تم بناء منازل ومدارس ومسجد كان يتوقف الرئيس ويعلق (والكنائس! لازم زي ما بتبني مسجد تبني كنيسة)».

واستشهد بما شاهده في مدينة العلمين الجديدة منذ يومين، موضحا أنه شاهد بناء كنيسة كبيرة هناك أيضا، مؤكدًا أن المساواة بين المواطنين المصريين تنعكس إيجابيا على مناخ العمل في مصر، قائلا: «عندما أشعر بتقدير وطني والناس لي كمواطن مسيحي، هذا الشيء يشجعني أكثر على العمل».

وفي سياق آخر، أشار إلى تولي سيدة مسلمة إدارة أرشيف المركز الكاثوليكي خلال الفترة الماضية قبل خروجها سن المعاش، قائلا: «أرشيف المركز الكاثوليكي وهو جهة دينية تماما؛ كان المسئول عنها ومن يتولى كل شيء الحاجة منى البندراي، وكنا نعيش الحياة العادية المصرية بكل شفافية، بدون أي تمثيل وبكل بساطة، وكنا نتواصل في الأعياد، وهي حتى اليوم بعد أن خرجت على المعاش؛ لا زالت تزورنا كل فترة».