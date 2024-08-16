العراق: مقتل وإصابة أكثر من 72 إيرانيا عائدين من إحياء أربعينية الأمام الحسين في كربلاء

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الجمعة، بأن شخصين لقوا حتفهما وأصيب 72 إيرانيا أخرين بجروح في حادثين مروريين منفصلين في العراق شاركوا في إحياء أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء.

وأوضحت المصادر أن حافلة كبيرة كانت تقل زوارا إيرانيين في طريق عودتهم إلى بلادهم اصطدمت مع شاحنة عراقية لنقل الوقود على طريق المرور السريع بالقرب من محافظة الديوانية، أدت إلى وفاة سائق الحافلة عراقي الجنسية وزائر إيراني و إصابة 61 أخرين بعضهم في حالة حرجة وجميعهم من إيران.

وذكرت المصادر أن الزوار الإيرانيين كانوا في طريق العودة إلى إيران عبر منفذ الشلامجه الحدودي بين البلدين.

وفي حادث منفصل أصيب 11 زائرا إيرانيا في طريقهم إلى العراق عبر منفذ المنذرية الحدودي بين العراق وإيران في محافظة ديالى شرقي بغداد تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وكان العراق شهد خلال الأيام الماضية حوادث مرورية تعرض لها زوار إيرانيون دخلوا العراق لإحياء مراسم أربعينية الإمام الحسين أوقعت عددا من الإصابات والضحايا.

وتعج محافظات كربلاء والنجف ومدينة سامراء وحي الكاظمية ببغداد بمئات الاف من الزوار الإيرانيين الذين دخلوا البلاد عبر المنافذ الحدودية والمطارات للمشاركة في إحياء أربعينية الأمام الحسين التي ستبلغ ذروتها الإسبوع المقبل في محافظة كربلاء.

وكانت السلطات العراقية جهزت مئات الحافلات الحكومية فضلا عن الحافلات الخاصة لتسهيل نقل الزوار الإيرانيين الي المراقد المقدسة العراقية والعودة إلى بلادهم.