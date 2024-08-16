 العراق: مقتل وإصابة أكثر من 72 إيرانيا عائدين من إحياء أربعينية الأمام الحسين في كربلاء - بوابة الشروق
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العراق: مقتل وإصابة أكثر من 72 إيرانيا عائدين من إحياء أربعينية الأمام الحسين في كربلاء

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 1:00 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 1:00 م

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