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ألفاريز: سنفعل كل شئ لوضع أتلتيكو مدريد في القمة

وكالات
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 4:05 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 4:05 م

أكد المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، المنضم حديثا لصفوف أتلتيكو مدريد، قادما من مانشستر سيتي، أن جميع لاعبي الروخي بلانكوس سيفعلون كل ما هو ممكن لوضع الفريق في القمة.

وقال ألفاريز خلال مراسم تقديمه كلاعب جديد في الأتلتي عقب توقيع عقد حتى عام 2030 "أرى أن هناك الكثير من اللاعبين المهمين داخل الفريق الإسباني".

وشدد "نحن فريق سنفعل كل ما هو ممكن لوضع النادي في القمة".

وبحسب "ذا أثلتيك"، فإن جوليان ألفاريز، البالغ من العمر 24 عاما، وقع عقدا مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030 مقابل 75 مليون يورو كقيمة انتقال ثابتة لصالح مانشستر سيتي، بالإضافة إلى 20 مليون يورو متغيرات.


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