محافظ أسيوط يتفقد مدخل المدينة الشمالي ويوجه بضرورة تحسين الخدمات

أجرى اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية مساء أمس تفقد خلالها مدخل مدينة أسيوط الشمالي في قرية منقباد، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الميدان المتعلق بالمدخل.

جاءت هذه الزيارة ضمن سلسلة جولاته الميدانية الهادفة للارتقاء بالطرق والميادين وتعزيز وجه المدينة الحضاري من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والعميد عبدالرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة أسيوط. وخلال الزيارة، اطلع المحافظ على حالة الميدان الشمالي بجوار الشرطة العسكرية، حيث وجه بنظافة المجسم الموجود بالميدان ودهانه، وصيانة كشافات الإنارة في المنطقة.

كما شدد على تكثيف أعمال النظافة ورفع إشغالات الباعة الجائلين، ودراسة إنشاء باكيات موحدة لهم بما يراعي البُعد الاجتماعي ويعود بالنفع على المركز، مؤكدا ضرورة التواجد الميداني المستمر لمتابعة النظافة والحفاظ على المظهر العام، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المدخل الشمالي للمدينة يمثل واجهة أساسية للمحافظة أمام زائريها، وبالتالي يجب أن يظهر بالمظهر الحضاري المناسب الذي يليق بأسيوط، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود والاهتمام بالنظافة وأعمال التطوير للقضاء على جميع المظاهر العشوائية، والعمل على إحداث نقلة نوعية لخلق بيئة حضارية للمواطنين.