معرض فني للموهوبين ولقاءات توعوية للرواد بثقافة الدقهلية

أقيمت بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي سياق برامج وزارة الثقافة.

ونظم قصر ثقافة المنصورة معرضا فنيا لفريق الموهوبين، بعنوان "أبيض وأسود" باستخدام أدوات الفحم والقلم الرصاص، شارك بالمعرض ٢٢ موهبة، وافتتح المعرض عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، بحضور د. عاطف خاطر مدير عام ثقافة الدقهلية ولفيف من المثقفين والمبدعين.

وضمن البرامج التوعوية للفرع، أقامت مكتبة الجوابر الثقافية بالوحدة الصحية بالجوابر، محاضرة عن "الزواج المبكر"، شارك بها الشيخ ابراهيم خالد من إدارة أوقاف ميت سلسيل موضحا أن الزواج المبكر له أضرار ومشكلات صحية واقتصادية وذو تأثير سلبي على المجتمعات، مطالبا بتكثيف التوعية بمخاطره.

وأقام قصر ثقافة البرامون لقاء بعنوان "أضرار الزيادة السكانية"، بمركز شباب البرامون، تحدث به الباحث محمد حسنين، مؤكدا أن زيادة عدد السكان تؤثر سلبيا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان ومستوى المعيشة وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة ومعدلات الفقر.

في سياق آخر، نظم بيت ثقافة زكريا الحجاوي ورشة حكي عن "عيد وفاء النيل عند قدماء المصريين"، بحضانة براعم بمركز المطرية، تحدثت به هالة الصديق - مدير الحضانة، وأشارت أن عيد وفاء النيل يعد البداية الحقيقية للسنة المائية الجديدة وهذه دورة طبيعية مهمة في مصر منذ العصور القديمة.