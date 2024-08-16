انطلاق ليالي مهرجان القلعة على أنغام الماريمبا وروائع الطرب الأصيل

وسط أجواء احتفالية مبهجة وحضور جماهيرى كبير انطلقت أمس أولى ليالى مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء، فى دورته الـ32، على مسرح المحكى، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من السفراء وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

شهد الافتتاح الذى قدمته الإعلامية جاسمين طه زكى عرض الصوت والضوء عن «تطور الموسيقى عبر العصور فى مصر»، تأليف موسيقى للموسيقار تامر غنيم، تصميم جرافيك المهندس محمد عبد المنعم.

وقدمت عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، وفرقتها بانوراما، باقة متنوعة من الأعمال العربية والغربية التى أُعيد توزيعها لتناسب ألة الماريمبا.

كما قدمت الفنانة كارمن سليمانّ وفرقتها باقة مختارة من روائع الطرب العربى، إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة. وحرصت كارمن سليمان على تقديم فيديو تيك توك مع جمهور مهرجان القلعة على أنغام أغنيتها «يا حرام معلش»، وسط تفاعل من الجمهور.

بدأت كارمن حفلها بأغنية «يا جمالك» عند صعودها على مسرح المحكى، واستقبلها الجمهور بالهتافات والتصفيق، واختتمت حفلها بأغنية «لينا رقصة».

وكرم المهرجان 11 مبدعا موسيقيا ممن ساهموا فى تطور المهرجان، وهم: عمرو القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنشيط السياحة، والكاتب يوسف القعيد ، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق، وعازف البيانو الفنان فتحى سلامة ، والمايسترو حازم القصبجى، والفنان ياسر الصيرفى، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، والمهندس محمود حجاج رئيس التجهيزات الفنية بدار الأوبرا سابقًا، وعبير محمد عمر، مدير التنسيق الفنى والبرامج بدار الأوبرا المصرية، واسم الراحل محمد سالم مدير النشاط الفنى بدار الأوبرا المصرية سابقًا، واسم الراحل صلاح صالح، من أبناء الديكور بالورش الفنية بدار الأوبرا.

وأعربت الفنانة نسمة عبد العزيز عن سعادتها بتكريمها فى افتتاح مهرجان القلعة، واهدت التكريم لوالدتها التى تمنت أن تكون معها فى تلك الليلة، وقالت لـ«الشروق» إنها دائما تحاول أن تفكر فى تقديم كل ما هو جديد للجمهور، وقدمت فى حفلها موسيقى شرقى مع غربى مع صعيدى.

وأوضحت أنها شاركت فى مهرجان القلعة لأول مرة منذ أن كانت فى الصف الأول الثانوى، لذلك تشعر بقرب شديد بينها وبين جمهوره، مشيرة أن هناك حالة رهبة تصاحبها دائما عند الصعود على المسرح، ومع العزف أمام الجمهور يبدأ زوال التوتر تدريجيا.

فيما عبرت كارمن سليمان، عن سعادتها بالمشاركة فى مهرجان القلعة للمرة الرابعة فى مشوارها الفني، كما أنها ترى أن افتتاحها للمهرجان هو حدث مهم لها.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء أحد أهم المنصات الموسيقية فى مصر والمنطقة، ويأتى كجزء من جهودهم المستمرة لتحقيق العدالة الثقافية، حيث يقدمون من خلاله تجربة ثقافية متنوعة تلبى احتياجات فئات المجتمع كافة. ويسعون من خلال هذه الفعالية إلى تقديم تجربة فنية مميزة تُمتع الجمهور، وتُلهم الأجيال القادمة.

وذكر أن الدورة 32 من «مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء» تقام على مدار 14 يومًا، خلال الفترة من 15 حتى 28 أغسطس الجارى، وتضم 13 حفلًا متنوعًا على مسرح المحكى.