تقرير: الاقتصاد الكوري الجنوبي يظهر علامات التحسن في الطلب المحلي والصادرات

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إن اقتصاد البلاد يظهر باستمرار علامات التعافي مدفوعا بتحسن الطلب المحلي والصادرات مع بقاء أسعار المستهلك في اتجاه مستقر.

وقدمت وزارة الاقتصاد والمالية هذا التقييم في تقريرها الاقتصادي الشهري "الكتاب الأخضر" وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمية تظل تشكل خطرا في المستقبل، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وذكرت الوزارة أن الاقتصاد يحافظ على التعافي وسط استقرار عام في أسعار المستهلك وصادرات قوية وقطاع تصنيع قوي واستثمار في المرافق مما يؤدي إلى انتعاش تدريجي في الطلب المحلي.

وأشارت إلى مؤشرات تحسن الطلب المحلي لمدة 4 أشهر متتالية.

وفي الوقت نفسه، يظهر الاقتصاد العالمي أيضا علامات التحسن مدفوعا بقطاع التصنيع القوي والصادرات القوية على الرغم من أن وتيرة التعافي تختلف بحسب المناطق، وفقا للتقرير.

وجاء في التقرير أن المخاطر الجيوسياسية بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والمخاوف بشأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط إلى جانب تقلب أسعار المواد الخام والمخاوف من تباطؤ الاقتصادات الكبرى، أدت إلى تفاقم الغموض.

وحققت الصادرات زيادة على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي في تموز/يوليو بفضل الأداء القوي في قطاع أشباه الموصلات حيث ارتفعت قيمة صادرات البلاد بمقدار 9ر13% إلى 4ر57 مليار دولار.

وظل نمو أسعار المستهلك وهو مقياس رئيسي للتضخم أقل من 3% للشهر الرابع على التوالي في تموز/يوليو لترتفع نسبة نموه إلى 6ر2%.

وقالت الحكومة إنه من المتوقع أن تصل البلاد إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2% بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار بوتيرة أبطأ من المتوقع في البداية.

وارتفعت مبيعات التجزئة التي تعد مقياسا للإنفاق الخاص بنسبة 1% على أساس شهري في حزيران/يونيو حيث زاد الطلب على السيارات والسلع المعمرة الأخرى بنسبة 2ر5%.

وارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 3ر4% في حزيران/يونيو بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 6ر3% في أيار/مايو.