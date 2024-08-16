وكيل تعليم دمياط يضع حلا لمشكلة ضعف مستوى الطلاب في المدارس الابتدائية بمادة الرياضيات

عقد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمشرفي مادة الرياضيات بالمدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، لحل مشكلة ضعف مستوى الطلاب في المادة.

وأوضح "غريب"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الاجتماع يهدف إلى مواجهة وحل ضعف مستوى الطلاب في مادة الرياضيات؛ للوصول لعام دراسي بلا مستوى ضعيف.

وطالب وكيل الوزارة، معلمي مادة الرياضيات بالخروج من مربع الوظيفة إلى السير على نهج أصحاب الرسالة، ومن السجلات والورقيات إلي قياس الأثر والمتغير لهؤلاء الطلاب، وابتغاء الجزاء من الله، مشيرا إلى أن المشكلة كبيرة وعواقبها وخيمة، والحل بسيط.

وأكد وكيل الوزارة، أن الحل يأتي من مدير قائد يقود الجماعة المدرسية، نحو هدف ومعلم لديه رغبة، وطالب يتم تحفيزه وتشجيعه وإزالة الحاجز النفسي، مستعرضًا العديد من آليات العمل المقترحة لحل تلك المشكلة، والتي كان منها تفعيل العمل بالبرامج العلاجية للطلاب الضعاف خلال الإجازة الصيفية، وطوال العام الدراسي في ضوء المادة 22 من القرار الوزاري 313، كما تخصص فترة إضافية في نهاية اليوم الدراسي، في مادتي اللغة العربية والإنجليزية، وكذلك الرياضيات، والعمليات الحسابية البسيطة، في ضوء ماورد بالقرار الوزاري 313 ص 111 السطر السادس عشر، بدليل المعلم للتقويم الشامل.