وفد برلمان الشباب يزور محطة تحلية الكيلو 17 بشمال سيناء

قام وفد من برلمان الشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة بزيارة ميدانية إلى محطة تحلية مياه البحر بغرب العريش (الكيلو 17).

تأتي هذه الزيارة في إطار الحملات التثقيفية التي تنفذها وزارة الشباب للقيادات الشبابية في المحافظات الحدودية، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في شمال وجنوب سيناء. الهدف من الزيارة هو إطلاع الشباب على المشروعات التنموية وتحسين البنية التحتية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

رافق الوفد خلال الزيارة السيد المهندس سعيد فوزى، رئيس قطاع شمال سيناء، والعاملين بالشركة. وقد أشاد الوفد بمجهودات الشركة في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة.

جاءت هذه الزيارة بناءً على توجيهات المهندس خالد مصطفى عزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، التي تركز على أهمية الزيارات التوعوية لطمأنة المواطنين وتعزيز الثقة في جودة الخدمات المقدمة.