مسؤولة أممية تبحث مع رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الوضع بعد إعلان حالة القوة القاهرة

بحثت القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا ستيفان خوري مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة الوضع الحرج الذي يمر به قطاع النفط في ظل إعلان حالة القوة القاهرة، و سبل الحفاظ على استقلال المؤسسة ووحدتها.

ونقلت الأنباء الليبية(وال) اليوم الخميس عن خوري قولها في تغريدة نشرتها على منصة إكس ، إنها حثت جميع الأطراف على دعم جهود المؤسسة لتحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج .

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت قبل أسبوع فرض حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي.

وقالت المؤسسة التي تحتكر صناعة النفط بليبيا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك : "الظروف الحالية التي يمر بها إنتاج النفط الخام في حقل الشرارة منعت المؤسسة من القيام بعمليات تحميل النفط الخام، حيث إن بعض هذه الظروف ستؤثر على العمليات النفطية وإنتاج النفط الخام وعمليات التصدير في محطة الزاوية".

واستنادا إلى أحكام القوة القاهرة في القانون المدني الليبي وفق قولها، اعتبرت المؤسسة هذه الظروف "خارجة عن إرادتها ولا يمكن منعها" مما دعاها إلى إعلان القوة القاهرة ، منبهة أن حالة القوة القاهرة "لن تنطبق على عمليات تحميل وتفريغ إنتاج النفط".