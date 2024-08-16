الخارجية السودانية تدين الجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الجنجويد المتمردة

أدانت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، قصف مليشيا الجنجويد المتمردة لعدد من المدارس بمدينة الأبيض والقصف المتعمد للمناطق السكنية بمحلية كررى.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن بيان للوزارة صدر اليوم الخميس، أن الميليشيا بالتزامن مع بدء ما سمي باجتماعات جنيف بين مبعوث الولايات المتحدة ومليشيا الجنجويد، قصفت أمس مدرسة الخنساء الثانوية للبنات ومدرسة أساس بمدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين وإصابة 30 طالبة.

وأضاف البيان أنه في ذات الوقت كثفت المليشيا قصفها المتعمد للمناطق السكنية بمحافظة كرري، بأم درمان الكبري.

كما هاجمت الليلة السابقة مستشفى النو بمدينة الثورة بكرري بثلاثة صواريخ مما أدى لإصابة 4 من المرضي إصابات بالغة.

وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم الإرهابية من المليشيا في نفس اليوم الذي تزعم أنها بدأت فيه محادثات سلام، تكفي لتأكيد عدم جدوى اجتماع جنيف الحالي، وأن المليشيا تستخدمه منصة للدعاية الكاذبة التي تفضحها جرائمها على الأرض.