محافظ أسيوط: صيانة كشافات وأعمدة الإنارة بميدان أم البطل

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مساء اليوم الخميس، مدخل أسيوط الجنوبي، موجها بتطوير ورفع كفاءة الإنارة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بميدان "أم البطل" ومدخل طريق "مدينة ناصر" بهضبة أسيوط الغربية، ضمن الجهود المبذولة للارتقاء بالميادين والطرق، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والحد من الحوادث.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن اهتمام الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، رافقه خلال الجولة التفقدية أحمد ثابت، رئيس حي شرق، والعميد عبد الرحمن عامر، رئيس مركز ومدينة أسيوط.

ووجه محافظ أسيوط بإضاءة أعمدة الكهرباء وتركيب كشافات جديدة وصيانة القديمة بمدخل أسيوط الجنوبي بالكامل، وميدان "أم البطل" المجاور لكوبري الواسطى، والطريق الزراعي "أسيوط/أبو تيج"، والطريق المؤدي إلى مدخل الهضبة الغربية "مدينة ناصر الجديدة"، والذي يعتبر امتدادًا لمحور هضبة أسيوط الغربية لتسهيل حركة مرور السيارات حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأشار إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، كهيئة الطرق والكباري ووزارة النقل والوحدات المحلية لحي شرق ومركز أسيوط، لتقليم الأشجار بجانبي الطريق للمساهمة في وضوح الرؤية الأفقية للسائقين على الطريق الزراعي، خاصة في المنحنيات، والتحقق من مراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة.