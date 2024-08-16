 النني يوقع على عقود انتقاله للجزيرة الإماراتي - بوابة الشروق
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النني يوقع على عقود انتقاله للجزيرة الإماراتي

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 2:31 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 2:32 م

وقع محمد النني، نجم منتخب مصر وأرسنال السابق، على عقود انضمامه رسميا لـ الجزيرة الإماراتي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجزيرة الإماراتي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» صور من توقيع محمد النني على عقود انضمامه للفريق، معلقا عليها:" أبرز اللقطات من مراسم توقيع الدولي المصري محمد النني على عقود انضمامه لـ الجزيرة الإماراتي".

أضاف:" الفرعون بقميص فخر أبو ظبي، الجزراوي محمد النني".

أتم:" صاحب القميص رقم 17، نجم فخر أبو ظبي الجديد، محمد النني".

وانتقل محمد النني للجزيرة الإماراتي في صفقة انتهاء حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال، ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد والمقابل المادي للصفقة.


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