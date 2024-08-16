ضياء جودة يعلن اعتزاله المصارعة بعد أولمبياد باريس

بايدن يعلق على فرص نجاح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: لا أريد أن أجلب النحس

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار في غزة لتسهيل تطعيم شلل الأطفال

وزير خارجية لبنان: مصر الأخ الذي نتكئ عليه في أزماتنا.. ونشكر الرئيس السيسي على الاهتمام باستقراره