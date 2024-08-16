ضياء جودة يعلن اعتزاله المصارعة بعد أولمبياد باريس

أعلن ضياء جودة لاعب منتخب مصر للمصارعة الحرة اعتزاله بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد باريس 2024، ليعتزل اللعبة بعد مسيرة دامت 17 عاما.
وكان ضياء جودة قد ودع منافسات المصارعة بأولمبياد باريس من ثمن النهائي.
ونشر ضياء جودة بيانا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" جاء كالتالي:
يشهد الله ان كلامى هذا لا نفاق ولا رياء
بعد مسيرة رياضية قرابة ال ١٧ عام قضيتهم وعشتهم فى رياضة المصارعة
اعلن اعتزالي رياضة المصارعة كلاعب شرفت بتمثيل
جمهورية مصر العربية لم اقصر ولم اتخاذل وقمت بواجبى كلاعب على أكمل وجه.
شاركت في ثلاث دورات أوليمبية وما بين صولات وجولات من بطولات عالم وبطولات قارية وبطولات دولية
كم عشقت هذه الرياضة وتممت بحبها
لم يرى الكثير الوجه القبيح من الرياضة لان جمالها يطوى كل ما هو قبيح واسمى من كل ما هو أدنى
لم يرى الكثير صعاب الرحلة لان انتصاراتها تسهل كل خطوة
لم يرى الكثير سقوط الأقنعة على امتداد الرحلة الا ان شهامة الرجال تطغى فجعتها
كم تمنيت توافر المجهود الجماعى والدعم فى المكان الصحيح وتوافر المتاح من أجل النجاح.
كل الشكر والتقدير والاحترام لمن ساهم فى رحلتنا