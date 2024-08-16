متحف شرم الشيخ يحتفل بعيد وفاء النيل بورشة فنية للأطفال

نظمت إدارة متحف شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ورشة فنية للأطفال بمناسبة عيد وفاء النيل تحت عنوان "زهرة اللوتس". جاءت هذه الورشة في إطار سعي المتحف لربط النشء بالأحداث والمناسبات المحلية والعالمية، وتعزيز القيم الوطنية في نفوسهم من خلال تعميق معرفتهم بتاريخ بلادهم.

وأوضح محمد حسنين، مدير المتحف، أن الورشة أقيمت في قاعة التربية المتحفية بمشاركة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا، مشيرا إلى الورشة شملت جانبًا نظريًا يتناول شرحًا مبسطًا عن نهر النيل وأهميته عبر العصور، وجانبًا تطبيقيًا حيث قام الأطفال بإبداع أعمال فنية مستوحاة من زهرة اللوتس، والتي تعد رمزًا زخرفيًا مهمًا في الفن المصري القديم، باستخدام الأقلام الرصاص والألوان الخشبية.

وأشار حسنين إلى أن الورشة تناولت الرموز المقدسة في التاريخ المصري القديم، والتي تشكل خيال الأطفال خلال تصميم النماذج الفنية، مما يساعدهم على الجمع بين زخارف الماضي والحاضر.

وأضاف أن نهر النيل كان له دور حاسم في نشأة وتطور الحضارة المصرية القديمة، إذ اعتبره قدماء المصريين شريان الحياة. وقد عُرفت الحضارة المصرية القديمة بأنها "حضارة وادي النيل"، واعتبرت النيل هبة حضارية. كما أشار المؤرخ اليوناني هيرودوت إلى أن "مصر هبة النيل"، خاصة أن الحضارة المصرية العظيمة نشأت على ضفافه وحققها الملك مينا الذي وحد القطرين لتكوين حضارة رائدة في علومها وعمائرها وفنونها.

وذكر حسنين أن مصر كانت أول دولة في العالم القديم التي عرفت مبادئ الكتابة، حيث حرص المصريون القدماء على تسجيل تاريخهم والأحداث التي صنعوها، مما جعلها تتقدم من عصور ما قبل التاريخ إلى أن أصبحت أول دولة ذات تاريخ مكتوب ونظم حضارية ثابتة.