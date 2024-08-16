قطب الإنترنت كيم دوتكوم يعتزم الاستئناف ضد قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة

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أعلن أحد محاميي رائد الأعمال الألماني المولد "كيم دوتكوم" اليوم الجمعة أنه سيستأنف ضد قرار تسليمه من نيوزيلندا إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت متأخر من يوم الخميس، وقع وزير العدل النيوزيلندي بول جولدسميث على أمر لتسليم دوتكوم.

يذكر أن دوتكوم، الذي ولد باسم كيم شميتز في مدينة كيل الألمانية، يعيش في نيوزيلندا منذ عام 2010. ويحمل الجنسية الألمانية والفنلندية.

ويواجه دوتكوم خطر التسليم منذ أن داهمت الشرطة النيوزيلندية منزله في عام 2012.

وتسعى السلطات الأمريكية إلى تسلمه بسبب اتهامات تتعلق بموقع مشاركة الملفات الشهير ميجا أبلود، الذي تم إغلاقه.

وكتب إيرا روثكين، أحد محاميي دوتكوم، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن فريقا قانونيا يعمل على مراجعة قضائية في المحكمة العليا النيوزيلندية..

وأضاف: "الكفاح من أجل العدالة مستمر. العالم يراقب".

أما دوتكوم فقد كتب على منصة إكس قائلا: "أحب نيوزيلندا. لن أرحل. لا تقلقوا لدي خطة".

وقد حقق موقع ميجا أبلود ملايين الدولارات من خلال الإعلانات والاشتراكات المميزة. وفي ذروته، كان الموقع يحتل المرتبة الثالثة عشرة في قائمة أكثر المواقع شعبية على الإنترنت، وكان يشكل 4% من إجمالي عدد الزيارات على الإنترنت.

ويواجه دوتكوم تهما في الولايات المتحدة تتضمن انتهاك حقوق النشر الجنائية، والابتزاز، والاحتيال الإلكتروني، وغسيل الأموال.

وتم اعتقال شركائه الألمان فين باتاتو وماتياس أورتمان والهولندي برام فان دير كولك إلى جانب دوتكوم في عام 2012.

وحكم على أورتمان وفان دير كولك بالسجن في نيوزيلندا في عام 2023 بعد التوصل إلى صفقات اعتراف. أما باتاتو، فقد توفي في نيوزيلندا عام 2022.