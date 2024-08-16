الري: حريصون على استغلال وتعظيم الاستفاد من أملاك الوزارة وفقا للاشتراطات

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنَّ الوزير الدكتور هاني سويلم يولي اهتمامًا كبيرًا بملف أملاك الوزارة بمختلف المحافظات وكيفية تعظيم الاستفادة منها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أن الوزارة تحرص على زيادة الموارد المالية لها من خلال هذه الأملاك، ومن ثم توفير مكافآت وحوافز للمتميزين من العاملين بأجهزة الوزارة.

وأشار إلى أنَّ محافظة القليوبية بها عدة مواقع بارزة وتحديدًا في منطقة القناطر الخيرية، مشددا على أن الاستثمار في هذه المناطق سيكون له مردود كبير خلال الفترة المقبلة.

ونوه بأن هذا الأمر سيعود بالنفع على الوزارة وكذلك على الدولة بشكل عام من خلال العائدات، كما أنّ هذه المشروعات توفر فرص عمل للشباب وبالتالي لها مكاسب متعددة.

وشدد على أن أي قطعة أرض مملوكة للوزارة ويتم استغلالها في تنفيذ مشروعات عليها يكون ذلك وفقًا لاشتراطات قائمة، تضعها الوزارة لضمان ألا تؤثر هذه المشروعات على منظومة الموارد المائية المحيطة بها على الترع والمصارف أو أي منشآت مائية بالمنطقة.

وكان وزير الري قد استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق محافظة القليوبية وإجراءات تعظيم الإستفادة من املاك الرى بنطاق المحافظة .

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالاستغلال الأمثل لعدد من قطع الأراضى المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى بنطاق محافظة القليوبية.

وبحث اللقاء، إجراءات استغلال قطعة الأرض المملوكة للوزارة بمنطقة مرجانة وأرض الكامب بالقناطر الخيرية وقطعة أرض بكفر الجزار بمدينة بنها وقطعة أرض بقرية ميت الدريج بكفر شكر.