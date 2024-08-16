مسؤول ألماني: زيارات طالبي اللجوء للوطن تهدد بفقدانهم وضع الحماية

حذر مفوض الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة، يواخيم شتامب، طالبي اللجوء من السفر إلى بلدانهم الأصلية لأغراض الترفيه أو العطلات.

وقال السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفة "بيلد": "يجب أن تظل ألمانيا منفتحة على العالم، ولكن لا يجب أن تكون حمقاء. يجب على السلطات التأكد من أن الأشخاص الذين تقدموا بطلب حماية لدينا ولكنهم يقضون عطلات في وطنهم سيفقدون على الفور وضع الحماية الخاصة بهم ولن يمكنهم البقاء في ألمانيا بعد الآن. نقطة".

وشدد شتامب على أن الحكومة الألمانية تعمل "بلا كلل على تحقيق المزيد من النظام في الهجرة"، وقال على خلفية تقارير عن قيام طالبي لجوء بزيارة أوطانهم إن "الافتقار إلى الحزم في هذا الأمر يفسد الكثير من الأشياء"، مطالبا الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمحليات باتخاذ إجراءات في هذا الشأن على نحو مشترك.