اليونان تواجه مخاطر من نشوب حرائق غابات وتعلن حالة تأهب

أعلنت اليونان حالة تأهب تحسبا لحرائق الغابات، مع ارتفاع درجات الحرارة في البر الرئيسي إلى 42 درجة مئوية، اليوم الجمعة وبلوغ الرياح قوة العاصفة في أجزاء من بحر إيجه.

وهناك مخاطر واسعة من نشوب حرائق في أثينا ومنطقة "آتيكا" المحيطة بها، بالإضافة إلى بيلوبونيز وجزر، بما في ذلك كريت وإيفيا.

وتم إخماد حريق ضخم، عند ى ضواحي العاصمة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن مازال هناك 29 حريق غابات ، خلال 24 ساعة، حتى الساعة السادسة والنصف مساء أمس الخميس، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وشهدت اليونان ومنطقة البلقان موجات حر وحرائق غابات هذا الصيف، حيث أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية السيئة.

وستعقد الحكومة اليونانية نقاشا برلمانيا الشهر المقبل، حول تعاملها مع موسم حرائق الغابات الأخير. وكانت قافلة تضم نحو 75 من رجال الإطفاء والإنقاذ من جمهورية التشيك قد وصلت إلى أثينا في وقت مبكر صباح أمس الخميس، بحسب ما ذكرته إذاعة براغ.

ووصل الفريق من أجل تقديم العون في عمليات إخماد حرائق الغابات الكبيرة التي اندلعت بالقرب من العاصمة اليونانية يوم الأحد الماضي.

ولم يتضح بعد عدد الذين فقدوا منازلهم وعدد الأعمال التجارية والمزارع التي تضررت.

كما أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء الماضي، أنها تقوم حاليا بتفعيل نظام للدول الأوروبية لمساعدة اليونان وألبانيا في مكافحة حرائق الغابات المستعرة لديهما.