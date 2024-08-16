أفاد المركز الوطني السوري للزلازل، اليوم الجمعة، بأن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب مدينة السلمية، في ريف حماة بوسط البلاد.

وأوضح المركز أن الهزة التي شعر بها سكان عدد من المحافظات، وقعت على بعد 4 كيلومترات غرب مدينة السلمية بوسط البلاد.

وهو الزلزال الثاني الذي تتجاوز شدته الـ5 درجات على مقياس ريختر خلال أيام، حيث ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر شرق مدينة حماة ليل الاثنين/الثلاثاء الماضي، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وكانت مناطق شمال وغرب سوريا تعرصت لزلزال كبير في السادس من فبراير عام2022 راح ضحيتة الاف القتلى والجرحى ودمار عشرات الاف المنازل في مدينة حلب وريفها وحماة واللاذقية.