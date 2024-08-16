أحمد السبكي: عرض فيلم الملحد الأربعاء المقبل أو الذي يليه على أقصى تقدير

قال المنتج أحمد السبكي، إنه لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح فيلم "الملحد"، ولكنه سيكون متاحا للجمهور في دور العرض خلال أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير، مؤكدا على أنه ينتظر مشاهدة الفيلم في صورته النهائية بعد الانتهاء من كل مراحله الفنية، وسيعلن خلال يومين على الأكثر إذا كان سيعرض الأربعاء المقبل، أم الأربعاء بعد القادم.

وكان من المقرر طرح فيلم "الملحد" الأربعاء الماضي، الموافق 14 أغسطس، ولكن تم تأجيله بشكل مفاجىء قبل 72 ساعة فقط من موعد عرضه، لتثار حالة من الجدل الشديدة، حول إذا ما كان تم منعه من العرض، أم تم تأجيله بقرار من منتجه أحمد السبكي، لإجراء تعديلات.



ورغم أن مخرج الفيلم محمد العدل لمح عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك ان الفيلم تم منعه عندما كتب "المنع ليس حلا"، إلا أنه لا يوجد تصريح رسمي سواء من أسرة الفيلم أو من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بأن الفيلم تم منعه.

الفيلم من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، ويشارك في بطولته كلا من أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وحسين فهمي، وصابرين، ونجلاء بدر، وتارا عماد، وإخراج محمد جمال العدل.