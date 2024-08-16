 مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال - بوابة الشروق
الجمعة 16 أغسطس 2024 7:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مجلس الأمن الدولي يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال


نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 6:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 6:17 ص

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال  حتى 31 ديسمبر 2024.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه في قرار تم اعتماده بالإجماع تحت رقم 2748، سمح المجلس للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالاستمرار في نشر ما يصل إلى 12 ألفا و 626 فردا من القوات النظامية، بما في ذلك 1040 عنصرا من الشرطة، ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال حتى نهاية هذا العام.

وحث القرار المانحين التقليديين والجدد على دعم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، وصندوق الائتمان الذي يديره مكتب الدعم التابع للأمم المتحدة في الصومال لدعم قوات الأمن الصومالية، والبعثة المقترحة التي تخلفها، وذلك لتمكين الصومال من تعزيز جهوده في محاربة حركة الشباب.

وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة الاستمرار في تقديم حزمة دعم لوجستي من خلال مكتب الدعم التابع للأمم المتحدة في الصومال لدعم قوات الأمن الصومالية، وقرر استمرار الدعم لحوالي 20 ألفا و 900 فرد من الجيش الوطني الصومالي أو قوة الشرطة الوطنية الصومالية، في العمليات المشتركة أو المنسقة مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، حتى 31 ديسمبر المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك