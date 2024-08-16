مرافق الدقهلية: حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة المنصورة

شنت إدارة شرطة المرافق بمحافظة الدقهلية حملات مكبرة على الطرق والشوارع الرئيسية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات، ورفع إشغالات المحلات التجارية والمقاهي والكافيهات.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية. وقاد الحملة اللواء صادق دراز، مساعد مدير أمن الدقهلية، والعميد علي أبو شعيشع، مدير إدارة شرطة مرافق الدقهلية، والعقيد عقل صالح، وكيل إدارة شرطة المرافق، والمقدم محمود يعقوب، رئيس مباحث المرافق.

استهدفت الحملة شوارع الجلاء، وكلية الآداب، والترعة، وجيهان، ومنطقة حي الجامعة. تم خلالها رفع 244 حالة إشغال تم رصدها وتوثيقها، وإزالة وتحرير 122 محضر إشغال طريق عام متنوعة، وذلك في إطار جهود الحفاظ على سلامة الطرق وسهولة الحركة المرورية ومنح المواطنين فرصة لاستخدام الأرصفة والشوارع.

وتضمنت المخالفات التي تم رصدها وتوثيقها من خلال هذه الحملات تعديات وإشغالات على الطرق العامة من قبل بعض الكافيهات والمحلات التجارية والباعة المتجولين، بالإضافة إلى تند ولافتات غير قانونية، وحواجز حديدية وأسمنتية ودعائية تمت إزالتها. كما تمت مصادرة المواد غير المرخصة وتسليمها إلى مخازن شرطة المرافق، وتم اتخاذ إجراءات أمنية لمنع عودة الباعة المتجولين إلى تلك المناطق.