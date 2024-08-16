شركة مياه بني سويف تنظم قافلة مائية لترشيد المياه والحفاظ عليها

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي استمرت لمدة يومين في قرية بني بخيت بمركز بني سويف.

تضمنت القافلة، في يومها الأول، مجموعة من الأنشطة التوعوية والخدمية، حيث قام فريق التوعية بإقامة ندوة توعوية حول أهمية الحفاظ على المياه وغرس ثقافة الترشيد، بحضور إدارة التوعية بالشركة القابضة. كما أقيمت ندوة توعوية في مركز شباب بني بخيت، وورشة سباكة خفيفة للسيدات بالقرية، حيث تم تعليمهن مهارات بسيطة لمعالجة مشاكل السباكة في المنازل مثل تغيير جلدة الصنبور، مما يساهم في تقليل المياه المهدرة.

وتجول فريق التوعية داخل القرية، حاثاً الأهالي على أهمية الحفاظ على كل نقطة ماء، ولصق البروشورات الإرشادية حول كيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي. كما أقيمت ورش رسم وتلوين وأنشطة تفاعلية، وعرض مسرح عرائس للأطفال لزرع ثقافة ترشيد المياه في النشء الصغير.

كما اشترك الطب الوقائي التابع لمديرية الصحة ببني سويف في القافلة، حيث تم رفع عينات مياه للتأكد من جودتها. وأُقيمت ندوة توعوية داخل كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وبيان المخاطر الناجمة من استخدام فلاتر المياه المنزلية التي تتلاعب بالمواطنين.

اختتمت القافلة بندوة توعوية للمصلين بمسجد التقوى، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، والتعريف بالخط الساخن 125 والخدمات المستحدثة المقدمة من الشركة. شاركت في القافلة المائية عدة هيئات ومصالح حكومية، منها مديرية الأوقاف، الكنيسة، الشئون الاجتماعية، الشباب والرياضة، وحزب مستقبل وطن، بالإضافة إلى قطاعات الشركة المختلفة مثل القطاع التجاري، قطاع المعامل، فرع بني سويف، وقطاع التشغيل والصيانة، وإدارة الإعلام.