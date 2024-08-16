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تسبب ثوران بركان جبل إتنا يوم الخميس في تعليق الرحلات الجوية مؤقتا في مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، حسبما أفاد المعهد الإيطالي لفيزياء الأرض وعلم البراكين.

وأطلق البركان سحابة ضخمة من الرماد والغازات البركانية وصلت إلى ارتفاع 9500 متر. وأعلنت سلطات مطار كاتانيا تعليق الرحلات حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي(1600 بتوقيت جرينتش).

وتم استئناف الرحلات بشكل محدود بعد الساعة 6 مساء "وذلك بعد تنظيف وتطهير المدرج ومنطقة الحركة"، وفقا لبيان سلطات المطار.

وأشار مطار مدينة باليرمو، الذي يبعد حوالي 200 كيلومتر شمال غرب كاتانيا، إلى أن أكثر من 20 رحلة تم تحويل مسارها إليه بسبب التعليق المؤقت للرحلات.

وغطى غبار رمادي داكن المنازل والشوارع حول كاتانيا.

وبحلول الساعة 9 مساء، أفاد المعهد الإيطالي لفيزياء الأرض وعلم البراكين بأن "النشاط الانفجاري" لا يزال مستمرا في فوهة البركان.

ويعد جبل إتنا، الذي يصل ارتفاعه لنحو 3350 مترا، أكبر بركان نشط في أوروبا. ويثور بشكل منتظم وهو قيد المراقبة المستمرة.

وكان المعهد الإيطالي لفيزياء الأرض وعلم البراكين قد أعلن عن زيادة في النشاط الزلزالي في المنطقة منذ بداية يوليو الماضي.