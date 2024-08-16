 محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول التعليم المزدوج الفندقية والسكرتارية الطبية بمجموع 220 درجة - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يعتمد الحد الأدنى للقبول بفصول التعليم المزدوج الفندقية والسكرتارية الطبية بمجموع 220 درجة

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط
عمرو بحر
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 7:09 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 7:09 م

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات الفندقية نظام التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ بمجموع ٢٢٠ درجة، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

جاء ذلك فى ضوء إتاحة الفرص لجميع طلاب المحافظة لإستكمال دراستهم بالتعليم الفني حيث أن نظام التعليم والتدريب المزودج يعد الأول من نوعه لخدمة أبناء الإقليم.

وأوضح المحافظ، أنه من المقرر أن يبدأ العمل هذا العام بمقر مدرسة الشهيد سمير محمد إسماعيل بالخارجة بتخصصات فنى طاهي- فني مضيف، فيما تقرر العمل بمدرسة موط الثانوية التجارية بتخصصات فني مشرف غرف، فني مضيف.

وفى سياق آخر، قرر المحافظ فتح فصل لتخصص السكرتارية الطبية بمدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة بحد أدنى ٢٢٠ درجة أيضًا؛ وذلك تلبيةً لرغبة أولياء الأمور وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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