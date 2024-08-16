أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط لبنان بمصر، مشيرًا إلى أنها تتجاوز مجرد القرب الجغرافي، وتمتد جذورها إلى علاقات فينيقيا ومصر الفرعونية، مرورًا بعصر النهضة في البلدين، وصولًا إلى إسهاماتهما الثقافية والفنية المشتركة في العالم العربي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مع السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، في العاصمة بيروت، مساء الجمعة، في إطار زيارة رسمية مصرية تهدف إلى تقديم الدعم للبنان في ظل الأحداث الراهنة والعمل على خفض وتيرة التصعيد المتزايدة في المنطقة.

وأشاد بدور مصر التاريخي في دعم لبنان، مشيرًا إلى أن «مصر فتحت قلبها وأبوابها للشعب اللبناني في مختلف المجالات، ولطالما كانت سندًا قويًا يتكئ ويعتمد عليه أخ مرت عليه أزمات عدة ولا يزال يعاني من أخرى».

وأعرب عن امتنان لبنان لمصر على مسارعتها في مد يد العون لها خلال الأزمات والمحن، قائلا إن «لبنان واللبنانيين لا يسعهم أن ينسوا مسارعة مصر في كثير من الأزمات والمآسي التي عصفت بهم من مد يد العون لهم، كما لا يسعهم أن ينسوا دورهم في الكثير من المبادرات والحلول لأزماتهم السياسية وآخرها اللجنة الخماسية للمساعدة في انتخاب رئيس للبنان».

ووجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على «اهتمامه الكبير بلبنان والحفاظ على استقراره»، مضيفا أن لبنان الذي يواجه عدوانًا إسرائيليًا أودى بحياة مئات المدنيين؛ «يعول على الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر لوضع حد للعدوان ووقف القتال والدمار الذي تمارسه اسرائيل في غزة، وتجنيب المنطقة حربًا قد تكون مدمرة».