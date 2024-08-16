كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية لقبول عرضها بشأن إنشاء قناة حوار

دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي كيم يونج-هو، اليوم الجمعة، كوريا الشمالية إلى الاستجابة لمقترح كوريا الجنوبية بإنشاء منصة حوار رسمية واستئناف قنوات الاتصال المعلقة بين الكوريتين.

وجاء ذلك بعد يوم من اقتراح الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول على كوريا الشمالية إنشاء قناة حوار على مستوى العمل، يمكنها تناول أي قضية، في خطاب ألقاه بمناسبة يوم التحرير، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وكشف الرئيس عن رؤيته للتوحيد المبني على الحرية مع كوريا الشمالية، وتعهد بتوسيع تدفق المعلومات الخارجية إلى الشمال.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "بما أن الرئيس اقترح إنشاء قناة حوار بين الكوريتين، فإنني أدعو كوريا الشمالية إلى قبول ذلك".

وقال إن كوريا الجنوبية منفتحة على مناقشة أي مواضيع، بما في ذلك نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، والقضايا الإنسانية، والتبادلات بين الكوريتين.

وأضاف: "لتحقيق هذه الغاية، ينبغي استئناف خط الاتصال والخطوط الساخنة العسكرية بين الكوريتين، التي علقتها كوريا الشمالية من جانب واحد".

وجاءت رؤية "يون" للتوحيد في تحديث لصيغة التوحيد التي كشفت عنها الحكومة في عام 1994، والتي تدعو إلى السعي لتحقيق المصالحة والتعاون وإنشاء كومنولث كوري واستكمال بناء دولة موحدة.

ويسود التوتر شبه الجزيرة الكورية بسبب قيام كوريا الشمالية بتجارب للصواريخ الباليستية،وبرنامجها الخاص بالأسلحة النووية. وتحظر قرارات الأمم المتحدة إطلاق أو حتى اختبار صواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية .