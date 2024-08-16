أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن معدل الصوديوم الطبيعي في الدم يتراوح ما بين 135 إلى 145 ميلي مكافئ في اللتر الواحد، ويحدث نقص صوديوم الدم عندما ينخفض مستوى الصوديوم في الدم عن 135 ميلي مكافئ/لتر.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما»، والمذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إن الصوديوم له العديد من الفوائد داخل الجسم، لافتًا إلى أنه يعمل على ضبط معدل ضغط الدم في الجسم.

وأضاف: ويعد نقص الصوديوم أو تخفيفه من أهم عوامل نقص نسب الصوديوم، بالإضافة إلى وجود مشاكل القلب والكلى والكبد.

وأوضح أن من أسباب نقص الصوديوم في الدم تتمثل في: «مشاكل في الكلى، مشاكل في الكورتيزون، مشاكل في التبول، قصور نشاط الغدة الدرقية».