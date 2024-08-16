كشف الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة السوداني، أن 65% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى السودان مقدمة من «الأشقاء العرب».

ورد خلال تصريحات لشاشة «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، على تصريحات للأمم المتحدة حول «عراقيل تواجه دخول شحنات المساعدات من جانب الطرفين»، مؤكدا أن «جميع المعابر مفتوحة ولا توجد أي عراقيل»، متسائلا: «من هم الطرفان؟».

وأضاف أن مفوضية العمل الإنساني «من واجبها أن تخدم الشعب السوداني في جميع المناطق»، سواء تلك التي تحت سيطرة القوات المسلحة أو الميليشيات المتمردة.

وأكد أنه «لا قوافل عسكرية ترافق مبعوثي المنظمات الإنسانية»، موضحا أن «الشحنات يتم عمل تصاريح لها للذهاب إلى أي مكان».

وذكر أن السودان طالب الأمم المتحدة بتحديد أماكن وزمان تعرض مبعوثيها للاعتراض، ومن الجهة التي اعترضتهم، قائلا: «حتى نحن لم تصلنا إجابة!».

واتهم عضو مجلس السيادة السوداني، «ميليشيات» الدعم السريع؛ باقتحام مقرات ومخازن غذاء الأمم المتحدة والسفارات في السودان.