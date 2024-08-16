 أشرف زكي عن دار إقامة كبار الفنانين: أنهت ما كنا نسمعه من شكاوى في خريف العمر - بوابة الشروق
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أشرف زكي عن دار إقامة كبار الفنانين: أنهت ما كنا نسمعه من شكاوى في خريف العمر

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 11:19 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 11:19 م

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن تسمية دار إقامة ورعاية كبار الفنانين جاءت لتليق بفكر وفلسفة الدار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «لقاء على الهوا» الذي تُقدمه الفنانة لقاء سويدان، عبر شاشة «الشمس»، مساء الجمعة، أنّ هذه الدار ليست للمسنين لكنها لإقامة ورعاية كبار الفنانين.

وأشار إلى أن حجم الجهود المبذولة في الدار يليق بالفنانين المقيمين فيها، معبرًا عن تشرفه بخدمة زملائه من الوسط الفني، وبخاصة جيل الرواد وجيل الأساتذة، وفق وصفه.

ونوه بأن ما كان يُثار من قبل بأن هناك فنانًا في خريف العمر لا يجد مكانًا للإقامة أو غير قادر على توفير الدواء الذي يحتاجه، هي قضية انتهت تمامًا.

ولفت إلى أنَّ إسناد مهمة إدارة الدار للفنان محمود عبدالغفار جاء لكونه أحد أعضاء الوسط الفني، ويعرف كيفية التعامل مع الفنانين ويعي قيمتهم، مُجدِّدًا التأكيد على أنها ليست دار مسنين لكنها لإقامة كبار الفنانين.

ووجه زكي، الشكر باسمه وباسم جموع الفنانين للشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة لدعمه وتمويله لهذه الدار.

 

 


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