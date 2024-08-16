سكرتير عام مساعد بني سويف يشرف على إيقاف أعمال بناء مخالف بأحد شوارع المحافظة

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم، جولة تفقدية في مدينة بني سويف، لمتابعة الحالة العامة للنظافة وأعمال رفع المخلفات والقمامة، بالإضافة إلى مواجهة الإشغالات والبناء المخالف.

خلال جولته، تابع السكرتير العام المساعد أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات في شوارع المدينة. وقام عمال مشروع النظافة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من لوادر، وجليدرات، وسيارات نصف نقل، لنقل تراكمات القمامة والمخلفات والأتربة، وتفريغ الحاويات وتطهير محيطها.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة لتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة حالة النظافة العامة، ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة. كما شملت الجولة التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشرف اللواء سامي علام على إجراءات إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على خلاط أسمنت، والتوجيه باستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفة.

وأكد أن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تتضمن المتابعة الميدانية والمراجعة الدائمة للمتغيرات المكانية لمواجهة البناء المخالف، خاصة في أيام العطلات التي قد يستغلها البعض لتنفيذ تلك المخالفات.

رافق السكرتير العام خلال جولته علي يوسف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، وفواز رجب، نائب رئيس المدينة، والمهندس رامي رجب، مدير إدارة التخطيط العمراني، والدكتور علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة، بالإضافة إلى المختصين بمنظومة النظافة والإشغالات والمتغيرات المكانية بالوحدة المحلية.