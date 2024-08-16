 الرئيس الفرنسي يلتقي رؤساء الأحزاب لمناقشة تشكيل حكومة جديدة - بوابة الشروق
الجمعة 16 أغسطس 2024 4:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الفرنسي يلتقي رؤساء الأحزاب لمناقشة تشكيل حكومة جديدة

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 4:12 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 4:12 م

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء الأحزاب إلى اجتماع يوم 23 أغسطس لمناقشة تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مبكرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وبحسب بيان لقصر الإليزيه، دعا ماكرون رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة في الجمعية الوطنية لدخول محادثات.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة بناء الأغلبية الأكبر والأثر استقرارا في الغرفة الصغرى للبرلمان.

وشهدت فرنسا حالة فوضى سياسية بعدما حل الرئيس ماكرون البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في يونيو بعدما حقق حزبه نتائج ضعيفة في انتخابات البرلمان الأوروبي

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك