الرئيس الفرنسي يلتقي رؤساء الأحزاب لمناقشة تشكيل حكومة جديدة

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤساء الأحزاب إلى اجتماع يوم 23 أغسطس لمناقشة تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مبكرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وبحسب بيان لقصر الإليزيه، دعا ماكرون رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية الممثلة في الجمعية الوطنية لدخول محادثات.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة بناء الأغلبية الأكبر والأثر استقرارا في الغرفة الصغرى للبرلمان.

وشهدت فرنسا حالة فوضى سياسية بعدما حل الرئيس ماكرون البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في يونيو بعدما حقق حزبه نتائج ضعيفة في انتخابات البرلمان الأوروبي