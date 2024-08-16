 هآرتس: الأسرى الفلسطينيين بمعتقل سدي تيمان يعذبون بمكان خفي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هآرتس: الأسرى الفلسطينيين بمعتقل سدي تيمان يعذبون بمكان خفي

وكالات
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 2:19 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 2:19 م

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن جنود في جيش الاحتلال خدموا في معتقل سدي تيمان قولهم إن الأسرى يعذبون في مكان مخفي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نشرته القناة 12 الإسرائيلية لمشهد يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب.

وقالت القناة الإسرائيلية إن الأسير تعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل الجنود الذين حاولوا إخفاء وجوههم لعلمهم بوجود كاميرات مراقبة.

وقد أثار المقطع حالة من الغضب والصدمة بين جمهور منصات التواصل، واصفين المشهد بالفضيحة الكبرى لدولة الاحتلال، وقال مدونون إنها جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم جنود الاحتلال في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأشار آخرون إلى أن جنود الاحتلال حاولوا إخفاء وجوههم لعلمهم أن ما يفعلونه أمر شائن، وبعيد كل البعد عن الفطرة البشرية.

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