تعرف على حالة الطقس في محافظة دمياط اليوم وغدا السبت

تشهد محافظة دمياط طقس حار، وصل لدرجة حرارة 35 درجة، رطب على أغلب المناطق، في جميع القرى والمدن، منذ صباح اليوم الجمعة، مصحوبا برياح معتدلة تنشط أحيانا، وتصل أثناء الليل إلى 25 درجة.

وحسب بيان الادارة العامة للتنبؤات والانذار المبكر، أن الوجه البحري سيشهد غدا السبت شبورة مائية خفيفة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، من بينها محافظة دمياط، وستبلغ درجة الحرارة حوالي 35 درجة، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، تزامنا مع استقرار الحالة الجوية على جميع الأنحاء، حيث ترتفع أيضا درجات الحرارة بشكل عام.

أما عن حالة البحر، فقد وصل ارتفاع الموج حوالي متر تقريبا، والسماء مغطاة جزئيا بسحب متفرقة، وخفيفة على بعض المناطق والمياه رطبة في ساعات النهار، وتستقر حالة الطقس بدمياط، بشكل عام، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على أي منطقة من مناطق محافظة دمياط، مع توقعات بان يستمر ارتفاع درجات الحرارة، في الأيام القادمة.