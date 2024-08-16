أمريكا توافق على إمكانية بيع صواريخ لألمانيا بقيمة 5 مليارات دولار

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وافقت الولايات المتحدة يوم الخميس على احتمالية بيع ما يصل إلى 600 صاروخ دفاع جوي من طراز باتريوت إلى ألمانيا بقيمة حوالي 5 مليارات دولار، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان صادر عنها أن البيع المقترح سيعزز قدرة ألمانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية ويزيد من القدرات الدفاعية لجيشها.

وجاء في البيان أن"هذا الاقتراح بالبيع سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن حليف في الناتو يعد قوة مهمة للاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا".

وأضاف البيان أن البيع المحتمل "سيدعم هدف ألمانيا في تحسين الدفاع الوطني والإقليمي وكذلك التوافق مع القوات الأمريكية وقوات الناتو".

كما يشمل البيع معدات مرتبطة مثل معدات التدريب، القطع الاحتياطية وقطع الغيار والدعم اللوجستي.

وأوضحت الوكالة أن الشهادة المطلوبة التي تخطر الكونجرس بالبيع المحتمل تم تقديمها يوم الخميس.

وكانت ألمانيا قد زودت أوكرانيا بثلاثة أنظمة باتريوت وصواريخ مرتبطة بها منذ أن شنت روسيا غزوها الواسع على جارتها في فبراير 2022.

ويستخدم نظام صواريخ باتريوت للدفاع الجوي ضد الطائرات المعادية والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز. ويمكن للصواريخ الدفاعية أن تصيب أهدافًا على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر وعلى ارتفاعات تصل إلى 30 كيلومترا.