تُقام اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 العديد من المباريات في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهة مانشستر يونايتد وفولهام في إفتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، ومباراة باريس سان جيرمان مع لوهافر في الدوري الفرنسي، إلى جانب مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري المصري.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 أغسطس 2024 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد X فولهام – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الإسباني

سيلتا فيجو X ديبورتيفو ألافيس – 8 مساء - beIN Sports HD 3

لاس بالماس X إشبيلية – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوهافر X باريس سان جيرمان – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري التركي

قونيا سبور X جالاتا سراي – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة X الإسماعيلي – 9 مساء – ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

ويرزبورجر كيكرز X هوفنهايم – 7 مساء

فيهين فيسبادن X ماينز – 7 مساء

هاليشر X سانت باولي – 7 مساء

أولم 1846 X بايرن ميونخ – 9 مساء