وزير الخارجية: لن تنعم المنطقة بالأمن بدون إقامة دولة فلسطينية على كامل تراب أرضها الطاهرة

جدد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، موقف مصر الثابت، بشأن ضرورة معالجة جوهر المشكلة في المنطقة، المتمثلة في القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى لمصر والعرب.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، في العاصمة بيروت، مساء الجمعة، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تقديم الدعم للبنان في ظل الأحداث الراهنة والعمل على خفض وتيرة التصعيد المتزايدة في المنطقة.



وقال إنه «لابد من معالجة أصل الداء والمشكلة في المنطقة ولب الصراع ممثلا في القضية الفلسطينية، قضيتنا الأولى وقضية العرب الأولى».



وأكد أنه «بدون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني على أرض فلسطين الطاهرة وعاصمتها القدس الشرقية؛ فلن تنعم هذه المنطقة بالأمن والاستقرار، ولن يتحقق الأمن والسلام الدائم في المنطقة».



وشدد أن وقف العدوان على قطاع غزة هو المدخل الأساسي لإنهاء التوتر والتصعيد في المنطقة، قائلا إن: «العدوان على قطاع غزة وقتل المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من النساء والأطفال والأبرياء المدنيين؛ هو أصل المشكلة والمصدر الأساسي للتوتر والتصعيد في المنطقة».