مصدر عسكري يمني: مقتل وإصابة 22 جنديا بسيارة مفخخة في أبين

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أفاد مصدر عسكري يمني بسقوط 22 جنديا بين قتيل ومصاب، اليوم الجمعة، بهجوم تم تنفيذه بسيارة مفخخة استهدف مقرا لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب اليمن.

وذكر المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن هجوما يبدو أنه انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقر تموين للواء الثالث دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية مودية بمحافظة أبين.

وأضاف المصدر أن "الهجوم الإرهابي الذي نفذ بتفجير السيارة المفخخة أسفر عن تسعة قتلى من الجنود وإصابة 13 آخرين".

ولفت إلى أن الهجوم يحمل بصمات تنظيم القاعدة الإرهابي، دون مزيد من المعلومات.

بدورها، بثت قناة عدن المستقلة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي خبرا عاجلا مفاده"هجوم إرهابي بسيارة مفخخة استهدف موقعاً للقوات الجنوبية في ‎مودية ‎أبين وسقوط شهداء وجرحى من الجنود"، دون تفاصيل فورية.

وسبق أن سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي جراء هجمات متعددة شنتها عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد أعلنت إطلاق أكثر من عملية عسكرية لتطهير أبين من القاعدة، لكن مسلحي التنظيم مازالوا ينشطون في بعض محافظة المحافظة.

ويشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بعدة حقائب وزارية، ويسيطر أمنيا وعسكريا على مدينة عدن ومحافظات جنوبية أخرى بينها أبين.

وإلى جانب الوضع المضطرب في جنوب البلاد، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية والحوثيين بجبهات عدة، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم وفق الأمم المتحدة.