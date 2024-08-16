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احتفلت سفارة باكستان بالقاهرة بيوم استقلال باكستان والذكرى الـ78 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين باكستان ومصر، من خلال فن الشاحنات الباكستانية التقليدية الملونة Truck Art.

وقامت سفارة باكستان ومدرسة باكستان الدولية بالقاهرة بتزيين إحدى حافلاتها بفن الشاحنات الباكستانية.

و تم تصميم الحافلة من قبل المجموعة الفنية الباكستانية الشهيرة، فول باتي.

وقام سفير باكستان لدى مصر، ساجد بلال بتدشين الحافلة المزينة بفن الشاحنات خلال احتفالات عيد الاستقلال في السفارة.

وجذبت الألوان الجميلة للشاحنة انتباه العديد من السائحين والمصريين أثناء عرضها حول مناطق الجذب السياحي المصرية الشهيرة في القاهرة وخاصة أهرامات الجيزة وميدان التحرير وبرج القاهرة.

وتهدف الحافلة الفنية الباكستانية التي تحمل شعارات الصداقة الباكستانية المصرية والاحتفالات بالذكرى الـ 76 إلى إبراز الثقافة الباكستانية للمصريين وإظهار الصداقة الدائمة بين باكستان ومصر.