حذرت إدارة الصحة المحلية في مدينة مشرنيش بولاية شمال الراين فيستفاليا يوم الخميس السكان من استخدام المياه بعد اكتشاف سياج مقطوع في خزان مياه للشرب.

وجاءت أنباء التلوث المحتمل في البلدة الواقعة في غربي ألمانيا بعد يوم من إغلاق ثكنات القوات الجوية الألمانية في كولونيا بسبب الشكوك الأولية غير المؤكدة بأن إمدادات المياه قد تكون تعرضت للتخريب.

ووفقا لما نشر على الموقع الإلكتروني لسلطات البلدة فإن الموقع التابع للقوات المسلحة الألمانية (البوندسفير) في مشرنيش يحصل أيضا على مياهه من الخزان الذي تم قطع سياجه. ويجري الآن التحقيق فيما إذا كانت المياه ملوثة أم لا.

وأعلنت البلدة أن مياه الشرب قد تكون ملوثة بشكل خطير. وتم إصدار هذا التحذير أيضا في ضوء الحوادث الأخيرة في الموقع التابع للبوندسفير في كولونيا.

وفي منطقة فاهن في كولونيا، تم اكتشاف ثقب في سياج يؤدي إلى مرافق المياه في الثكنات، وكشفت القوات المسلحة الألمانية عن "قيم غير طبيعية للمياه" بحسب تصريحاتها، مما دفعها إلى بدء تحقيقات إضافية.

ونصحت السلطات في مشرنيش السكان بعدم استخدام مياه الصنبور للشرب أو الاستحمام أو إعداد الطعام حتى إشعار آخر.

ويشمل التحذير 10 آلاف شخص، وفقا لإدارة الصحة.

إلى جانب موقع البوندسفير في مشرنيش، تعتمد مناطق شتريمبت، روجندورف، بريتنبيندن، فايسنبورنن، ودينراث على المياه من هذا الخزان.