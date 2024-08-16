جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لمناطق جديدة بخان يونس وشرق دير البلح

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أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أوامر إخلاء تشمل مناطق مكتظة بشكل كبير بالنازحين شمال غرب خان يونس وشرق دير البلح.

وتشمل أوامر الإخلاء أجزاء واسعة من المنطقة الإنسانية المزعومة والمكتظة بالنازحين، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وقال جيش الاحتلال، إنه يلقي مناشيرا على أحياء شمال خان يونس وشرقي دير البلح بقطاع غزة يدعو عبرها السكان إلى المغادرة استعدادا للقيام بعمليات عسكرية.

وزعم بيان للاحتلال أن "حماس تستغل تلك المناطق الإنسانية لإطلاق قذائف صاروخية نحو محيط القطاع"، بحسب تعبيره.

وحذر جيش الاحتلال من أن "البقاء في تلك المنطقة أصبح خطيرا"، مضيفا أنه يتم تحذير السكان بشكل مسبق لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وإبعادهم عن منطقة القتال.