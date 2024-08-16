 توقعات ترجح بقاء الائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا متماسكا رغم الاختلافات بين أعضائه - بوابة الشروق
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توقعات ترجح بقاء الائتلاف الحاكم في جنوب أفريقيا متماسكا رغم الاختلافات بين أعضائه

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 2:35 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أغسطس 2024 - 2:35 م

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